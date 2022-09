Mistrz boksu Władimir Kliczko napisał książkę dla dzieci

W drodze do celu wspierają go zwierzęcy towarzysze i jego przyjaciółka Janne, a także inne postacie. Każde zwierzę inspiruje chłopca swoją indywidualną siłą, aby mógł pokonać przeszkody i opór, a także osiągnąć swój cel dzięki silnej woli i odwadze do podejmowania własnych decyzji.