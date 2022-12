Miłosz Grabowski celuje w piąte tegoroczne zwycięstwo na PBP 13 w Gliwicach

Miłosz Grabowski to najbardziej zapracowany podopieczny grupy Polsat Boxing Promotions. Pięściarz z Kalisza swój zawodowy debiut zaliczył w grudniu 2021 roku i od tamtej pory stoczył już pięć pojedynków. Prosta arytmetyka pokazuje, że 22-latek walczy średnio co dwa i pół miesiąca. Walka ze starszym o cztery lata Włochem Matteo Gubinellim będzie więc szóstym występem Grabowskiego i piątym w tym roku!

Osiem walk podczas Polsat Boxing Promotions 13 w Gliwicach

Nie ma przypadku w imponującej intensywności z jaką Miłosz Grabowski wchodzi do ringu. Używając przenośni, utalentowany 22-latek ledwie chwilę temu z pięściarskiego przedszkola awansował do podstawówki. Wrześniowa lekcja z doświadczonym Damianem Mielewczykiem miała być pierwszą sześciorundówką w karierze Grabowskiego, ale prymus z Kalisza uporał się jednak z postawionym zadaniem przed czasem. Kolejną okazją do sprawdzenia się na dłuższym niż cztery rundy dystansie, będzie właśnie grudniowe starcie z Matteo Gubinellim.