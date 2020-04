Jarrell Miller (23-0-1, 20 KO) podpisał na początku roku kontrakt z grupą Top Rank i czuje się coraz pewniej, z ochotą wcielając się w rolę czarnego charakteru wagi ciężkiej. Amerykanin stwierdził ostatnio, że w niedoszłym pojedynku mistrzowskim z Anthonym Joshuą (23-1, 21 KO) zdetronizowałby Brytyjczyka w brutalny sposób.





- Gdyby Joshuą ze mną walczył, skończyłby w trumnie. Tak bym go zranił, że nigdy więcej nie chciałby patrzeć w moim kierunku. Miałem na niego sposób. Ludzie nie wiedzą, że Andy Ruiz poprosił mnie o sparingi przed tamtą walką. Pytano mnie: na co ci potrzebny Ruiz? Przecież on jest mały i tłuściutki, zupełnie inny niż Joshua. Ja jednak wiedziałem, że to prawdziwy wojownik - powiedział Miller.

- Andy umie walczyć w zwarciu i półdystansie. Uderza kombinacjami i ma szybkie ręce. W dystansie nie jest już natomiast tak dobry. Joshua próbował wchodzić z Andym w wymiany i dostał po d.... Gdyby walczył ze mną, byłby łatwym celem. Nie ma lepszej pracy nóg ode mnie i nie ma lepszej koordynacji. Nie umie wywierać takiej presji jak ja. Jestem bykiem - dodał "Big Baby".



W kwietniu zeszłego roku oficjalnie ogłoszono wykrycie w organizmie Millera endurobol, a potem poinformowano, że Amerykanin brał również HGH (hormon wzrostu) i EPO. Oczywiście nie dopuszczono go do czerwcowej walki z Joshuą w Nowym Jorku (został zastąpiony przez Andy'ego Ruiza jr i Meksykanin sensacyjnie wygrał, a w grudniowym rewanżu stracił pasy), ale federacja WBO zawiesiła go tylko na pół roku.

