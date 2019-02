Jarrell Miller (23-0-1, 20 KO) potwierdził, że jest już blisko zakontraktowania walki ze zunifikowanym mistrzem wagi ciężkiej Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO). - Jak już go zleję, to zabiorę jego matkę na randkę! - powiedział.

Hitowy pojedynek miałby się odbyć w czerwcu w Nowym Jorku.

- Nie jest to jeszcze zaklepane na sto procent. Ale naprawdę chcę uderzyć AJ-a w ten jego cholerny dziób - powiedział Miller.

- Walka jest pewna na jakieś 80 procent. Joshua chce walczyć w USA, to będzie świetne dla amerykańskiego boksu. Czekam na moment, w którym zaszokuję świat. AJ to w dużej mierze "hype". Jak spotka się z kimś tak ostrym, głodnym i złym jak ja, będzie to zupełnie inna historia - dodał.

Pojedynek z Millerem stanowiłby dla Joshuy debiut w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie dotychczasowe walki na zawodowym ringu 29-latek stoczył w Wielkiej Brytanii.