Miliony z Gazpromu mają popłynąć do sportowców. Obietnica złożona

Przypomnijmy, że Międzynarodowa Federacja Bokserska (IBA) przez malwersacje finansowe straciła prawa do organizacji kwalifikacji olimpijskich. Później, z racji powiązań z Kremlem, mistrzostwa przez nią organizowane zostały zbojkotowane przez większość państw. Powstała nawet konkurencyjna organizacja, starająca się uzyskać aprobatę MKOl.

Z członkostwa w IBA zrezygnowało już kilka nacji, na czele z Amerykanami, którzy wstąpili do World Boxing, organizacji mającej zastąpić dotychczasową federację kierowaną przez protegowanego Władimira Putina Umara Kremlowa. Ta z kolei robi wszystko, by zachować swoją pozycję. Ma do tego spore fundusze.