Milioner zrobił to, co Tomasz Adamek. Zwycięstwo nad ikoną freak fightów

"Tazzy" to zawodnik, który przebojem wkroczył do świata freak fightów. Najpierw zdominował Roberta Pasuta na gali PRIME, a następnie wskoczył do turnieju FAME MMA o milion złotych i jako skreślany zawodnik... wygrał go, wbijając się tym samym na salony. Później stoczył wygrany bój w FAME: The Freak z Josefem Bratanem, a teraz przyszło zmierzyć mu się z "Don Kasjo" w jego koronnej dyscyplinie.