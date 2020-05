Słynny bokser Mike Tyson wykluczył możliwość stoczenia walki z innym dawnym mistrzem świata wagi ciężkiej Evanderem Holyfieldem. Po 15-letniej przerwie Tyson wraca na ring i wkrótce ma zostać ogłoszony jego rywal. Pieniądze zamierza przekazać na cele dobroczynne.

"Bardzo wielu zawodników chce ze mną walczyć, nie uwierzycie, kiedy podamy ich nazwiska. W tym tygodniu poinformujemy, z kim stoczę pojedynek. Czuję się wspaniale, ważę 104 kg" - stwierdził Tyson podczas audycji "Young Money Radio".

Tak jak wcześniej zapowiadał, najmłodszy w historii czempion kategorii ciężkiej zarobione pieniądze przekaże na pomoc bezdomnym i uzależnionym od narkotyków.



"Kiedyś byłem w ich sytuacji i rozumiem, o co walczą. Nie wszystkim udaje się przetrwać" - dodał.



O powrocie do boksu "Żelazny Mike" zakomunikował przed miesiącem. W internecie pojawiły się filmiki z jego treningów i nie brakowało opinii, że wróci do pięściarstwa jako pełnoprawny profesjonalny zawodnik. Eksperci byli pod wrażeniem formy 53-letniego Tysona (ur. 30 czerwca 1966 roku).



W zawodowej karierze Amerykanin stoczył 58 walk, wygrał 50, z tego 44 przez nokaut. Rywalizował m.in. z Andrzejem Gołotą, wygrał w trzeciej rundzie, ale później komisja uznała pojedynek za nieodbyty, ponieważ Tyson był pod wpływem marihuany.

