Mike Tyson wskazał faworyta walki Fury - Usyk. Legenda nie ma wątpliwości

Pasy mistrza świata federacji: WBC oraz WBO, IBF i WBA. Tyle zgarnie zwycięzca hitowej walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk, do której dojdzie już niebawem. Próżno szukać na przestrzeni ostatnich lat drugiej walki, która wzbudzałaby tak ogromne emocje i tak mocno polaryzowała wśród kibiców.

Dwaj pięściarze wagi ciężkiej od dawna przymierzali się do bezpośredniego starcia, do którego dojść miało jeszcze w tym roku. Ostatecznie termin walki uległ zmianie. Zdaniem dziennikarzy wpływ na to miały wydarzenia z ostatniej walki Tysona Fury'ego. Brytyjczyk nie bez problemów wygrał wówczas z gwiazdą UFC - Francisem Ngannou.