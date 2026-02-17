Sam temat walki Mike'a Tysona z Floydem Mayweatherem Jr. nie jest świeży, bo pojedynek ogłoszono już we wrześniu.

- Walka odbędzie się w marcu i w Afryce. To będzie niesamowite. Pobijemy wszystkie rekordy. To będzie jedno z największych wydarzeń w historii tego sportu. Kiedy telewizja CSI zwróciła się do mnie z propozycją wejścia na ring z z nim, pomyślałem: nie ma mowy, żeby to się stało. Nadal nie mogę uwierzyć, że Floyd naprawdę chce to zrobić. To będzie bardzo złe dla jego zdrowia, ale on chce to zrobić, więc umowa została podpisana i walka się odbędzie - mówił wtedy pierwszy z nich.

W 2005 r. przeszedł na emeryturę, ale pojedynek pokazowy nie będzie dla niego nowością, bo przeżył takie doświadczenie w listopadzie 2024 roku, mierząc się z Jake'iem Paulem na oczach ponad 100 milionów widzów na Netflixie. Przegrał, ale też trudno było się spodziewać, by 58-latek pobił 27-latka, nawet jeśli ma bilans 50-7 (44 KO). Mayweather również co jakiś czas boksuje w "pokazówkach".

Marcus Smith z prestiżowego magazynu "The Ring" przekazał, że według jego źródeł konfrontacja odbędzie się w sobotę 25 kwietnia w Demokratycznej Republice Konga. Ten kraj gościł starcie o mistrzostwo wagi ciężkiej w 1974 roku pomiędzy Muhammadem Alim a George'em Foremanem.

Mike Tyson chce tylko wielkie nazwiska. Nie udało się z Pacquiao, uda się z Mayweatherem

Nie ma jeszcze informacji o liczbie rund (w przypadku Tyson - Paul było ich 8 dwuminutowych) czy rozmiarze rękawic (wtedy obowiązywały duże, 14-uncjowe).

To wydarzenie, w którym wezmą udział prawdopodobnie dwaj najwięksi pięściarze ostatnich 40 lat

Dziennikarz przypomniał też, że Tyson prowadził wstępne rozmowy w sprawie potencjalnej walki z Mannym Pacquiao, ale po załamaniu się negocjacji wrócił do tematu Mayweathera. Poprzeczka będzie stać bardzo wysoko, bo 48-latek nigdy nie przegrał na zawodowych ringach, ma nieskazitelny rekord 50-0 (27 KO). To się na pewno nie zmieni, bo "pokazówki" nie wliczają się do bilansu.

