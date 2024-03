Do walki dojdzie na stadionie AT&T w Arlington, w stanie Teksasie. Areną starcia będzie domowy obiekt drużyny NFL Dallas Cowboys. Na trybunach może zasiąść 80 tys. widzów. Ilu ludzi śledzić będzie konfrontację przed ekranem? To trudno dzisiaj wiarygodnie oszacować. Prognozy mówią o kilkuset milionach odbiorów.

Mike Tyson ponownie w ringu. Jego rywal jest 30 lat młodszy

Ostatnia zawodowa walka Tysona? To już prawie dwie dekady wstecz

- Nie mogę się doczekać wejścia na ring z Jake’em Paulem. Przez lata znacznie rozwinął się jako bokser, więc fajnie będzie zobaczyć, co wola i ambicja "dziecka" mogą zrobić z moim doświadczeniem i zdolnościami. To moment, w którym zatacza się koło, którego oglądanie będzie niezwykle ekscytujące - powiedział Tyson cytowany przez platformę Netflix.

- Jake Paul kontra Mike Tyson to pojedynek marzeń, który zdarza się raz w życiu i mamy nadzieję, że będzie to najczęściej oglądane wydarzenie bokserskie we współczesnej historii boksu - to z kolei prognoza Nakisy Bidarian, założycielki Most Valuable Promotions, organizatora zapowiadanego z pompą eventu.