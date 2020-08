Przedstawiciele Komisji Sportowej Stanu Kalifornia będą sankcjonować pokazowy pojedynek Mike'a Tysona (50-6, 44 KO) z Royem Jonesem jr (66-9, 47 KO). Chcą, by walka była na wzór sparingu, jednak najmłodszy w historii mistrz wszechwag zupełnie inaczej reklamuje tę potyczkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roy Jones Jr trenuje przed starciem z Tysonem. Wideo INTERIA.TV

Panowie spotkają się 12 września w nieco większych, 12-uncjowych rękawicach (normalnie są to "dziesiątki"). Walkę zakontraktowano na osiem rund.

Reklama

- Nie chcemy, by zawodnicy wyszli do ringu z intencją znokautowania rywala - mówi Andy Foster z komisji sportowej. A co na to "Żelazny Mike"?



- Idę po zniszczenie i odzyskanie dawnej sławy. Walka i zranienie w ringu innych, to jedyne co znam. Jeśli pojawi się okazja na nokaut, zawsze go poszukam - stwierdził Tyson.



- Jeśli on nie trafi mnie mocnym ciosem na początku, potem będzie miał kłopoty - ripostuje Jones jr.



Przypomnijmy, że gdy Jones jr wywalczył w 2003 roku pas WBA wagi ciężkiej, punktując Johna Ruiza, pojawił się pomysł dobrowolnej obrony tego tytułu właśnie z Tysonem. Ale Roy odrzucił propozycję takiego starcia za 40 milionów dolarów.