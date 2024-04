Mike Tyson przekazał wiadomość przed sensacyjną walką. Jedna bardzo dobra

Tak samo, jak w szczytowym momencie kariery, tak samo przy okazji tego widowiska okazało się, że Tyson to wciąż kura znosząca złote jajka. Według wiarygodnych informacji wykupiono ponad 1,6 miliona dostępów w ramach pay-per-view , co przełożyło się wraz z innymi źródłami na ponad 80 milionów dolarów przychodów . Sam Tyson miał zainkasować około 10 milionów dolarów, czyli dokładnie tyle, ile minimum za podobne "szaleństwo" oczekiwałby Dariusz Michalczewski. A rywalem "Tygrysa" byłby... Roy Jones jr .

- Mam dziwną osobowość, choć nie sądzę, żeby to było dziwne. Czegokolwiek się boję robić, robię to. Tak właśnie jest - powiedział Tyson w rozmowie z Seanem Hannitym, dodając że bał się walki z Jonesem jr, zdradzając że miał gigantyczną nadwagę. - Dokładnie 100 funtów (ponad 45 kg - przyp.), ale powiedziałem "zróbmy to". Wszystkiemu temu, czego się boję, stawiam czoła. Taka jest moja osobowość. W tej chwili śmiertelnie się boję

Po chwili jednak dodał, że to właśnie to uczucie popycha go do tego, aby w wieku 58 lat wszedł do ringu.