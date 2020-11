​Mike Tyson - Roy Jones Jr: Wszystko, co trzeba wiedzieć o tej walce!

Producent telewizyjny, który organizował otwarcie igrzysk olimpijskich, bal inauguracyjny byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy i koncerty "The Rolling Stones". W akcji wielkie gwiazdy rapu i oczywiście legendarni "Żelazny" Mike Tyson kontra Roy Jones Junior w głównej walce wieczoru w Los Angeles. Zapraszamy na przegląd tego, co trzeba wiedzieć (transmisja na żywo w Polsat Sport) o gali w Staples Center.

Gdzie i kiedy

28 listopada, hala Staples Center. Obiekt, gdzie grają koszykarze Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers oraz hokeiści Los Angeles Kings. Downtown Los Angeles, bez udziału publiczności. Sobota 28 listopada.

Gdzie obejrzeć walkę

W Polsce transmisję przeprowadzi Polsat Sport. Studio rozpoczniemy o godz. 3.00 w nocy z soboty na niedzielę.

Kto organizuje?

Sponsorem tytularnym, czyli firmą płacącą za całość jest "Triller" - nowe medium społecznościowe, koncentrujące się przede wszystkim na krótkich formach muzycznych oraz założona przy pomocy Mike'a Tysona oraz firmy Eros Innovations "Liga Tylko Dla Legend" (Legends Only League). Pomysł ligi opiera się organizowaniu powrotu na areny sportowe największych gwiazd z różnych dyscyplin i ma zapewnić "najlepszą oprawę managerską i marketingową".

Odpowiedzialnym za oprawę gali jest Don Mischer Productions, jedna z najbardziej znanych firm telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, laureat piętnastu nagród Emmy oraz dziesięciokrotny laureat nagrody dla najlepszego reżysera Bractwa Reżyserów USA za produkcje telewizyjne. Don Mischer Production była odpowiedzialna między innymi za inauguracyjny bal byłego prezydenta USA Baracka Obamy, muzyczne show w przerwie Super Bowl takich gwiazd jak Michael Jackson, Prince, The Rolling Stones, Paul McCartney czy Bruce Springsteen. Był także zaangażowany przez Amerykański Komitet Olimpijski do organizacji letnich igrzysk w 1996 roku w Atlancie oraz zimowych w 2002 roku w Salt Lake City. Od 2014 roku, Don Mischer doczekał się swojej gwiazdy na słynnym hollywoodzkim "Walk of Fame".

Zasady walki, sędziowie, przepisy

Osiem rund po dwie minuty, walka w dwunastouncjowych rękawicach, sędzia ringowy - Ray Corona. Tyson kontra Jones Jr jest sankcjonowane przez Komisję Sportową Stanu Kalifornia, ale nie będzie punktowane przez żadnego z sędziów Komisji, ponieważ została walka została uznana za pojedynek pokazowy. Z tego też powodu nie zostanie ogłoszony jej zwycięzca, choć jeśli walka skończy się przez KO lub TKO, werdykt nie będzie nikomu potrzebny.

Pojedynek będzie punktowany na odległość, za pośrednictwem ekranów telewizyjnych przez byłych championów ringu: Christy Martin, Vinny Pazienzę oraz Chada Dawsona. Ten ostatni jest doskonale znany polskim kibicom: odebrał pas WBC wagi półciężkiej Tomaszowi Adamkowi (2007), ale przegrał przez TKO z Andrzejem Fonfarą dekadę później. "Po każdej rundzie, jej zwycięzca będzie publicznie ogłaszany biorąc pod uwagę normalne zasady oceny pojedynku pięściarskiego" - stwierdził prezydent WBC, Mauricio Sulaiman.

Według WBC, pięściarze są objęci badaniami antydopingowymi przez WADA, ale częścią badań nie było testowanie na obecność marihuany. Nie miało to zresztą sensu, bo Tyson to pomysłodawca firmy sprzedającej i uprawiającej marihuanę (Tyson Ranch) i wielokrotnie przyznawał się do jej palenia, także podczas jego audycji radiowej. World Boxing Council jest także pomysłodawcą pasa dla zwycięzcy - "Frontline Battle Belt", z napisem "Black Lives Matter".

Sportowym promotorem gali w Staples Center jest działający na Wschodnim Wybrzeżu Jimmy Burchfield, były współpromotor między innymi Mariusza Wacha.

Pozostałe walki gali Tyson - Jones

Waga juniorciężka: Jake Paul (youtuber) - Nate Robinson, były gracz NBA (NY Knicks, Boston Celtics, Oklahoma City, Golden State Warriors, Chicago Bulls oraz Denver Nuggets), trzykrotny zwycięzca konkursy wsadów podczas Meczu Gwiazd.

Waga półciężka: Badou Jack (22-3, 13 KO), były mistrz świata wagi półciężkiej WBA, obecnie w czołowej 15 najlepszych pięściarzy świata tej kategorii wagowej - Blake McKernan (13-0, 6 KO)

Waga juniorciężka: Viddal Riley (4-0, 2 KO) - Rashard Coulter, była zawodnik UFC oraz Bellator (9-5 w MMA), 1-0 w boksie)

Część muzyczna

Oprócz walki Mike Tyson - Roy Jones Junior i pojedynków poprzedzających, ważną częścią gali mają być występy muzyczne. Grono artystów, którzy potwierdzili swój udział: DaBaby, Lil Wayne, French Montana, Wiz Khalifa oraz YG.

Przemysław Garczarczyk z USA, Polsat Sport