To w sumie żadna sensacja, bo przecież walka została po jakimś czasie uznana za nieodbytą. Mike Tyson przyznał jednak, że osiemnaście lat temu podczas starcia z Andrzejem Gołotą był na haju.

Polak był liczony w pierwszej rundzie. Do trzeciej nie wyszedł. Ogłoszono wygraną "Żelaznego Mike'a" przez TKO, potem jednak unieważniono wynik i wymazano go z rekordów obu pięściarzy.



- Tak naprawdę przez niemal całe życie paliłem marihuanę. Ale tylko raz paliłem przed samą walką. To było przed pojedynkiem z Gołotą. Na mnie to nie wpłynęło w żadnym wypadku, ale na Gołotę już tak - wspomina najmłodszy w historii mistrz wszechwag.



Za tamtą wpadkę Tyson musiał zapłacić jeszcze karę w wysokości 200 tysięcy dolarów.