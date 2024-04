Dla wielu ekspertów ta walka to skandal. Tyson ma niemal 58 lat, jego organizm jest już mocno wyeksploatowany długą karierą, a także nie do końca profesjonalnym stylem życia. "Bestia" zmierzy się z niemal 30 lat młodszym, wysportowanym Paulem, który chociaż nie ma nawet połowy pięściarskich umiejętności legendarnego zawodnika, to jednak nie jest totalnym amatorem, tylko kimś, kto pierwsze kroki w ringu ma już za sobą.

Tyson wraca na ring. Polak pełen obaw

"Dawnego Tysona nie ma i nie będzie. Te filmiki, co tam są, to wiadomo. można je stworzyć. Na walce z Royem, 4 lata temu, już było kiepsko. Nie wiem, nie chciałbym, żeby przegrał. Wiadomo, nie ma sędziów punktowych, ale nie chciałbym, żeby został gdzieś tam wywrócony. To mój idol, młody Tyson zawsze będzie w mojej pamięci i takiego chcę go zapamiętać" - stwierdził "Główka".