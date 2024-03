Mike Tyson nie przestaje zaskakiwać i nie daje o sobie zapomnieć. Już za niewiele ponad cztery miesiące kibice na całym świecie znów zobaczą w ringu pięściarza uważanego za jednego z najlepszych w historii wagi ciężkiej. Jeżeli sprzedane zostaną wszystkie wejściówki, a to nie budzi wątpliwości, na oczach 80-tysięcznej widowni, zgromadzonej na stadionie AT&T w Arlington, w stanie Teksas, legendarny bokser zmierzy się z Jake'iem Paulem. Walkę na żywo z pewnością obejrzą jednak miliony - będzie bowiem transmitowana na popularnej platformie streamingowej.

"Największa konfrontacja XXI wieku". Mike Tyson wraca na ring

Dwukrotny mistrz świata pełną sukcesów profesjonalną karierę zakończył w 2005 roku. Wciąż jednak nie powiedział ostatniego słowa i ciągnie go do boksu. Tyson, który w czerwcu skończy 58 lat, zaskakującą jak na swoje lata formą chwali się co jakiś czas w mediach społecznościowych. Bierze też udział w pokazowych pojedynkach. Ostatni raz w ringu dał się zobaczyć w 2020 roku. Stoczył wówczas walkę ze słynnym Royem Jonesem Jr., zakończoną kontrowersyjnym remisem po niejednogłośnej decyzji sędziów.