Mike Tyson oszalał. "Bestia" z gigantem wchodzą do ringu. 59-latek w niebezpieczeństwie

Co najlepszego robi Mike Tyson? Czy legenda boksu zawodowego, jeden z najbardziej rozpoznawalnych pięściarzy globu w historii, wszystko dokładnie przemyślał? Przecież już na godziny przed ostatnią "walką", gdy on i Jake Paul zbliżali się do ringu, najmłodszy mistrz wagi ciężkiej ogłosił: "Niedługo umrę", a po pojedynku ujawnił, że w czerwcu zeszłego roku prawie umarł, mając osiem transfuzji krwi. A mimo to obwieścił, że jest już ustalone miejsce i przybliżony termin konfrontacji z prawdziwym gigantem. Oto nazwisko!

Dwóch bokserów walczy w ringu podczas gali, widoczni są zarówno zawodnicy, jak i publiczność oraz loga sponsorów na bandach.
Mike Tyson ponownie wejdzie do ringu. Walka potwierdzonaTAYFUN COSKUNAFP

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Mike Tyson odcisnął olbrzymie, wręcz niemierzalne piętno na boksie zawodowym. Chyba nie ma na świecie eksperta, który wymieniając "10" najlepszych pięściarzy w dziejach tego sportu, w swoim zestawieniu pominąłby "Żelaznego Mike'a". A wielu umieściłoby tego asa, niegdyś nazywanego "najniebezpieczniejszym człowiekiem na ziemi", w ścisłej czołówce.

Mike Tyson pisze się na szaleństwo. Ogłasza rywala, datę i miejsce

Tym bardziej mogą dziwić takie słowa, jak te, które "Bestia" (to kolejne z popularnych pseudonimów legendy) wypowiedziała na godziny przed ostatnią walką. Walką szaloną, bo podniszczony sportem i naruszony przez lata niehigienicznym życiem Tyson zdecydował się wyjść do młodszego, 27-letniego Jake'a Paula. To, że przegra, było tak oczywiste, jak fakt, że po nocy przychodzi dzień. Jedyna wątpliwość dotyczyła tego, czy przegrana będzie dramatyczna i doznana na przykład przez ciężki nokaut. Drugi scenariusz na szczęście nie miał miejsca, także dzięki ludzkiej postawie Paula.

    - Co mnie obchodzi moje dziedzictwo? Nigdy nie wiedziałem, czym jest dziedzictwo, a ludzie zaczęli rzucać tym słowem tak swobodnie. Dziedzictwo brzmi dla mnie jak ego. Niedługo umrę. Kogo obchodzi, co ktoś pomyśli o mnie, kiedy umrę? - wypalił wówczas Tyson.

    Po tej "chorej" walce pojawiło się kolejne mroczne wyznanie, znów wypowiedziane z ust Tysona. Na koncie w portalu X weteran ringów zamieścił dramatyczny w swojej treści wpis, w którym przyznał, z jak olbrzymimi problemami borykał się, gdy sposobił się do konfrontacji z Paulem. - W czerwcu prawie umarłem. Miałem osiem transfuzji krwi. Straciłem połowę krwi i 25 funtów (ponad 11 kilogramów - przyp.) w szpitalu. Musiałem walczyć, żeby wrócić do zdrowia, więc wygrałem.

    Tyson dodał coś jeszcze: - Nie żałuję, że wszedłem do ringu po raz ostatni.

    Cały wpis Tysona poniósł się nieprawdopodobnie. Tylko najwięksi przywódcy świata są w stanie, i to nie zawsze, "wykręcać" takie liczby. Gratulowali mu m.in. Elon Musk oraz Donald Trump junior.

    Bałem się, że rozsądek to jedno, ale dalsza pokusa podnoszenia z ringu bajońskich kwot, będzie silniejszą determinantą. I to właśnie się dzieje. Tym razem jednak koncepcja wydaje się chyba ciut bardziej przemyślana, bo naprzeciw "Bestii" ma stanąć Floyd Mayweather junior. Inny z byłych gigantów światowego boksu, 48-letni, który nad życie kocha przede wszystkim pieniądze, epatując swoim bogactwem na lewo i prawo. Ten pomysł jest o tyle mądrzejszy, że różnica wieku wynosi "tylko" 11 lat, a w dodatku "Money" zdobywając mistrzowskie tytuły w pięciu kategoriach wagowych doszedł do dywizji junior średniej (od junior lekkiej).

      Walka odbędzie się w marcu i w Afryce. To będzie niesamowite. Pobijemy wszystkie rekordy. To będzie jedno z największych wydarzeń w historii tego sportu
      ogłosił Mike Tyson w wywiadzie dla An Experience With.

      Jeśli nic się nie zmieni, Tyson wejdzie do ringu w wieku niespełna 60 lat...

      Mike Tyson: Pokażę moim dzieciom to „coś”, co czyni mnie wyjątkowym. WIDEOAP© 2024 Associated Press
      Mike Tyson
      Mike TysonAL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
      Walka Mike Tyson vs Jake Paul
      Walka Mike Tyson vs Jake PaulTAYFUN COSKUN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
      Floyd Mayweather Jr (z prawej) w ringu sam ustala zasady gry
      Floyd Mayweather Jr (z prawej) w ringu sam ustala zasady gryAFP

