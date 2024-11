Mike Tyson przerażony swoim alter ego. "Żelazny Mike" znowu tu jest

Tymczasem Tyson znów poczuł to, co w dawnych czasach pchało go do zwycięstw. Oby tym razem nie doprowadziło go do zguby... Otóż w ostatnich dniach m.in. amerykańskie media dokopały się do wypowiedzi Tysona, które w sierpniu przeszły bez większego echa, a zostały wypowiedziane w rozmowie z bratem swojego przeciwnika, Loganem Paulem, w podcaście "Impaulsive". Teraz powracają ze zwielokrotnioną mocą. Tyson powiedział, że znów ujawniło się w nim jego mroczne alter ego.