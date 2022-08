Mike Tyson na wózku z laską w dłoni. Legenda znów straszy swoich fanów

Mike Tyson na wózku w Miami

Wczoraj kibice zobaczyli Tysona, który jeździ na wózku na lotnisku w Miami. Wózek popychał ktoś z personelu lotniska, a były bokser miał w ręku laskę. Brytyjski "The Mail" uspokaja fanów, że to tylko atak rwy kluszowej. Atak minie i bokser znów będzie się poruszał o własnych siłach.

Na zdjęciach z lotniska zamieszczonych w "New York Post" widać jak były bokser się uśmiecha pozując do zdjęć z kibicami, którzy go o to poprosili.