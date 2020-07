Legendarny Mike Tyson (50-6, 44 KO) intensywnie promuje swoją walkę z równie legendarnym Royem Jonesem Juniorem (66-9, 47 KO), do której dojdzie już 12 września. W niezwykle popularnym telewizyjnym show Jimmy'ego Fallona w telewizji NBC poznaliśmy opinię Tysona na temat ostrzeżeń, jakie były król wagi ciężkiej otrzymuje od własnych dzieci, których ma siedmioro.

- Moje dzieci myślą, że powinienem odpuścić i usiąść na mojej starej d..., ale co one mogą wiedzieć? Jestem bardzo pewny siebie, a one nie wiedzą, czym jest walka. Żadne z moich dzieci nie pokonałoby mnie w walce, więc o czym gadają? - powiedział najmłodszy mistrz świata w historii królewskiej dywizji.

54-letni Tyson stoczył swoją ostatnią dotychczas walkę w 2005 roku, przegrywając przed czasem z Kevinem McBride'em. Natomiast ostatni dotychczas pojedynek 51-letniego obecnie Roya Jonesa Juniora - byłego mistrza świata czterech kategorii wagowych i wieloletniego króla rankingów bez podziału na kategorie - miał miejsce w 2018 roku. Roy wygrał wtedy na punkty ze Scottem Sigmonem.