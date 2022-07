Mike Tyson i jego zaskakujące wyznanie na temat śmierci

- Oczywiście każdy z nas kiedyś umrze, ale kiedy stoję przed lustrem i widzę te małe plamki na mojej twarzy, myślę sobie "cholera, mój czas powoli dobiega końca". Pieniądze nic dla mnie nie znaczą, mam je w dupie. One nigdy nie sprawiły, że byłem szczęśliwszy. Bo gdy masz dużo pieniędzy nigdy nie wiesz tak naprawdę, czy ktoś cię rzeczywiście kocha. One dają tylko fałszywe poczucie bezpieczeństwa - dodał "Żelazny Mike", który trzy tygodnie temu skończył pięćdziesiąt sześć lat, w podcaście Hotboxin' With Mike Tyson.