Do sprzedaży w stanie Kalifornia trafiły wzbogacone marihuaną przekąski "Mike Bites" (gra słów nawiązuje zarówno do gryzienia, jak i do przekąsek - przyp. red.), których nazwa i forma odnosi się do drugiej walki Tysona z Evanderem Holyfieldem w 1997 roku.

Mike Tyson i jego "uszne" przekąski "Mike Bites"

Tyson odgryzł podczas tego pojedynku część ucha Holyfielda i został zdyskwalifikowany, a przekąski "Mike Bites" mają kształt nadgryzionego ucha...

Marihuana była w przeszłości dla Tysona - najmłodszego mistrza świata w historii wagi ciężkiej - formą terapii, choć palenie jej w dużych ilościach przysparzało też kłopotów - jak w 2000 roku, gdy po starciu z Andrzejem Gołotą w organizmie Mike'a wykryto właśnie marihuanę i pojedynek uznano za nieodbyty.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Witalij Kliczko w RMF FM: Gdzie kończy się plan Putina? Może na granicy Niemiec... RMF

Obecnie produkty z konopii indyjskiej oferowane przez firmę Tysona są w różnych formach obecne w większości stanów, które zalegalizowały marihuanę do celów rekreacyjnych. Te stany to m.in. Waszyngton, Kolorado, Oregon, Alaska, Massachusetts, Maine, Kalifornia, Nevada, Vermont i Michigan.