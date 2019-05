Miguel Berchelt obronił tytuł w wadze superpiórkowej

Meksykański bokser Miguel Berchelt pokonał w amerykańskim Tucson przez techniczny nokaut w szóstej rundzie swojego rodaka Francisco Vargasa i obronił tytuł mistrza świata organizacji WBC w wadze superpiórkowej.

Berchelt właśnie Vargasowi odebrał pas mistrzowski, nokautując go w styczniu 2017 roku.



W sobotę wyszedł zwycięsko z piątej walki w obronie tytułu.

- Chcę podziękować Vargasowi. To prawdziwy meksykański wojownik. On dał mi szansę zdobyć mistrzostwo świata i to normalne, że zaoferowałem mu możliwość odzyskania pasa - powiedział 27-letni pięściarz.

Berchelt wygrał 36. walkę w karierze, w tym 31. przed czasem. Ma też jedną porażkę. Bilans jego rywala to 25 zwycięstw, dwie porażki i dwa remisy.