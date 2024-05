Potężny skandal wybuchł po gali Fame MMA 21, na której Tomasz Adamek na punkty pokonał w walce wieczoru Patryka "Bandurę" Bandurskiego . "Góral" górował nad członkiem grupy Bungee w każdym aspekcie, a po zakończonej gali nie celebrował nawet zbytnio zwycięstwa. Zależało mu na jak najszybszym powrocie do Stanów Zjednoczonych. To uniemożliwiła mu obsługa lotu, która wyprosiła go z pokładu samolotu .

Michalczewski potężnie skrytykował Adamka. Poszło o skandal po Fame MMA

Brutalne słowa "Tigera" o "kolegach po fachu". Poza Adamkiem oberwał też Włodarczyk

- Młodzież bierze przykłady z najlepszych. Adamek i "Diablo" byli wielkimi mistrzami. Ta młodzież widzi nie do końca dobry przykład. Ci chłopacy osiągnęli sukces i idą zarobić. Młodzieży wydaje się, że tak to funkcjonuje, droga na skróty, można iść do freaków i stać się sławnym. Idą po to, żeby lepiej żyć. Mają rodziny i każdy robi to, żeby standard życia utrzymać czy polepszyć i ja to rozumiem - stwierdził Dariusz Michalczewski.