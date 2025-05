Michalczewski: Głosujmy - każdy po swojemu - i szanujmy się nawzajem

W wywiadzie obwieścił, że przemyślał sprawę i nie wyprawi wielkiego wydarzenia. Po pierwsze nie chce stawiać w niekomfortowej sytuacji żony Barbary, która unika publicznych wystąpień, a po drugie - choć jest go stać niemal na wszystko - po prostu, po ludzku, szkoda mu pieniędzy na takie ekstrawagancje. - Wolałbym te pieniądze przeznaczyć na przykład na jakieś chore dzieci . Ja nie mam dzisiaj potrzeby, by robić wokół siebie duże zamieszanie, więcej frajdy jest, gdy komuś pomożesz. Co mi to wszystko by dało? Jedyny plus byłby taki, co zawsze kochałem, że byłaby okazja do spotkania ze starymi znajomymi - odparł, by następnie przejść do wątku przyjaciela zza naszej zachodniej granicy.