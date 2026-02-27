Tym razem gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero był Dariusz Michalczewski. Popularny "Tiger" w tej rozmowie nie powstrzymał się przed wypowiedzeniem kilku przykrych słów dla Andrzeja Gołoty.

Warto wspomnieć, że nie tak dawno, bo w październiku 2025 roku Dariusz Michalczewski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraził uznanie dla Andrzeja Gołoty.

- Z Andrzejem rywalizowaliśmy we wszystkim - w ringu, w bieganiu, w koszykówkę. Nie odpuszczaliśmy nigdy. Ale właśnie to nas budowało i napędzało - napisał Michalczewski.

Wcześniej w rozmowie w Przeglądzie Sportowym Onet Michalczewski komplementował Gołotę. Mówił, że w wielu dyscyplinach jego "rywal" był od niego lepszy.

- Trzeba przyznać, że Andrzej był najlepszy. Mocny w górach, w kajaku, w koszykówce, świetnie biegał zarówno sprinty, jak i długie dystanse. No i dobrze boksował - mówił wówczas "Tiger".

Michalczewski znów w cierpkich słowach o Gołocie. "Jaką on zrobił karierę?"

Minęło kilka miesięcy i teraz już tak miło nie było. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero Dariusz Michalczewski zaczął wprost umniejszać zasługom Andrzeja Gołoty.

- Andrzej Gołota zrobił karierę w boksie, ale zawsze jako Polak - zauważył Stanowski.

- Ale jaką karierę? - zapytał Michalczewski.

W tym momencie Stanowski zaczął wspominać, że w przeszłości budził się w nocy na jego walki, co było dowodem na to, że Gołota potrafił przyciągać ludzi.

- No to dobrze że się budziłeś, ale jaką on zrobił karierę? - zapytał znów "Tiger".

Stanowski użył argumentu takiego, że Gołota walczył o pas mistrza świata w największych halach w USA. Według Michalczewskiego niewiele to znaczy, ponieważ "Andrew" wszystkie walki o mistrzostwo przegrał.

Pod koniec rozmowy o samym Gołocie Michalczewski przyznał, że jego walki o mistrzostwo świata były wyrównane, a w jednej czy dwóch "nawet go oszukali". Zdaniem "Tigera" Gołota nie osiągnął jednak sukcesu w boksie.

- Nie porównujcie moich sukcesów z Gołotą - mówił wprost Michalczewski.

Warto podkreślić, że panowie chodzili w różnej wadze. Dariusz Michalczewski wygrał 48 na 50 walk i zdobywał mistrzostwa świata w wadze półciężkiej. Andrzej Gołota trafił natomiast na bardzo mocną erę w heavyweight. Rywalizacja na obu tych płaszczyznach była niczym dwie różne dyscypliny.

Dariusz Michalczewski ujawnił prawdę o relacjach z Andrzejem Gołotą ADAM JANKOWSKI/REPORTER, Piotr Hukalo East News

Dariusz Michalczewski porównał Polskę do Niemiec Piotr Matusewicz/East News East News

Dariusz "Tiger" Michalczewski Pawel Polecki/REPORTER East News

Krzysztof Głowacki - Kleber Silva. Skrót walki Polsat Sport