Michalczewski "zadał cios" Gołocie. Mocne słowa padły na żywo. "Tiger" bez hamulców
Dariusz Michalczewski był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. W programie na żywo dziennikarz i były pięściarz rozmawiali na wiele tematów, również o Andrzeju Gołocie. Zdaniem "Tigera", popularny "Andrew" nie zrobił kariery w boksie. Padły dość mocne i bezlitosne słowa, które mogą zaszokować niejednego polskiego fana boksu, który śledził poczynania obu tych pięściarzy u szczytu formy.
Tym razem gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero był Dariusz Michalczewski. Popularny "Tiger" w tej rozmowie nie powstrzymał się przed wypowiedzeniem kilku przykrych słów dla Andrzeja Gołoty.
Warto wspomnieć, że nie tak dawno, bo w październiku 2025 roku Dariusz Michalczewski zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraził uznanie dla Andrzeja Gołoty.
- Z Andrzejem rywalizowaliśmy we wszystkim - w ringu, w bieganiu, w koszykówkę. Nie odpuszczaliśmy nigdy. Ale właśnie to nas budowało i napędzało - napisał Michalczewski.
Wcześniej w rozmowie w Przeglądzie Sportowym Onet Michalczewski komplementował Gołotę. Mówił, że w wielu dyscyplinach jego "rywal" był od niego lepszy.
- Trzeba przyznać, że Andrzej był najlepszy. Mocny w górach, w kajaku, w koszykówce, świetnie biegał zarówno sprinty, jak i długie dystanse. No i dobrze boksował - mówił wówczas "Tiger".
Michalczewski znów w cierpkich słowach o Gołocie. "Jaką on zrobił karierę?"
Minęło kilka miesięcy i teraz już tak miło nie było. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero Dariusz Michalczewski zaczął wprost umniejszać zasługom Andrzeja Gołoty.
- Andrzej Gołota zrobił karierę w boksie, ale zawsze jako Polak - zauważył Stanowski.
- Ale jaką karierę? - zapytał Michalczewski.
W tym momencie Stanowski zaczął wspominać, że w przeszłości budził się w nocy na jego walki, co było dowodem na to, że Gołota potrafił przyciągać ludzi.
- No to dobrze że się budziłeś, ale jaką on zrobił karierę? - zapytał znów "Tiger".
Stanowski użył argumentu takiego, że Gołota walczył o pas mistrza świata w największych halach w USA. Według Michalczewskiego niewiele to znaczy, ponieważ "Andrew" wszystkie walki o mistrzostwo przegrał.
Pod koniec rozmowy o samym Gołocie Michalczewski przyznał, że jego walki o mistrzostwo świata były wyrównane, a w jednej czy dwóch "nawet go oszukali". Zdaniem "Tigera" Gołota nie osiągnął jednak sukcesu w boksie.
- Nie porównujcie moich sukcesów z Gołotą - mówił wprost Michalczewski.
Warto podkreślić, że panowie chodzili w różnej wadze. Dariusz Michalczewski wygrał 48 na 50 walk i zdobywał mistrzostwa świata w wadze półciężkiej. Andrzej Gołota trafił natomiast na bardzo mocną erę w heavyweight. Rywalizacja na obu tych płaszczyznach była niczym dwie różne dyscypliny.