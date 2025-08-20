Partner merytoryczny: Eleven Sports

Michalczewski w Niemczech, "Bild" ogłasza z fanfarami. Polak w centrum zdarzeń

Artur Gac

Oprac.: Artur Gac

To było wielkie wydarzenie nad Łabą, w Hamburgu, a konkretnie nad jeziorem Alster w jednej z restauracji, a w centrum akcji znalazł się były gigant niemieckiego i polskiego boksu, Dariusz "Tygrys" Michalczewski. "Niezapomniany wieczór" - pisze dziennik "Bild" i nie ma w tym krzty przesady, bo od nazwisk mogło zakręcić się w głowie. Bohaterem wieczoru był 80-letni Peter Hanraths, dyrektor zarządzający w czasach świetności grupy Universum Boxpromotion, a Polak został bardzo mocno doceniony.

Dariusz Michalczewski
Dariusz MichalczewskiJENS BUTTNER / DPAAFP

Są takie postaci w historii boksu, które odcisnęły na nim swoje wielkie piętno. Kimś takim bez wątpienia był Peter Hanraths, człowiek który - mówiąc kolokwialnie - miał "czutkę" do wyśmienitych pięściarzy. To właśnie z Niemiec przez lata szedł na cały świat przekaz z pojedynków braci Kliczków: Witalija i Władimira, a przed erą Ukraińców gwiazdą numer jeden w grupie był nasz Dariusz Michalczewski.

Michalczewski: To on zobaczył we mnie "oko tygrysa"

"Tygrys" stał się wręcz pomnikową postacią, a historii i anegdot z nim związanych jest bez liku, mnóstwo znalazło się w książkach. Michalczewski został wielkim mistrzem świata i, jak sam mówił o sobie, "kurą znoszącą złote jajka". Jako pięściarz napędzał wielki biznes, a przy tym sam zaczął zarabiać miliony. Był niepokonany przez 12 lat (królował w kategorii półciężkiej), a federacja WBO przyznała mu tytuł swojego superczempiona. W całej karierze pokonał 22 zawodników w starciach o tytuł mistrza świata.

    W ostatnich dniach Michalczewski powrócił do "swojego" Hamburga, zaproszony na specjalną celebrę. Bohaterem wydarzenia był właśnie Peter Hanraths, który obchodził 80. urodziny. Zacne przyjęcie odbyło się w parku miejskim, w jednej z tamtejszych restauracji, a na imprezę do byłego dyrektora zarządzającego grupy Universum przyjechała śmietanka wielkich gwiazd boksu z tamtych lat.

    - Przybyli: Regina Halmich, Dariusz Michalczewski, Juergen Braehmer, Arthur Grigorian, Istvan Kovac, Juan Carlos Gomez, Firat Arslan, Sebastian Zbik, Andreas Kotelnik, Zsolt Erdai i inni mistrzowie z czasów świetności hamburskiej stajni bokserskiej. Również ich kultowy trener Ulli Wegner - wymienia mistrzowską obsadę dziennik "Bild", poświęcając temu wydarzeniu niejeden materiał.

    W tym gronie na spore wyróżnienie zasłużył właśnie Michalczewski, co tylko pokazuje, jakiego formatu był pięściarzem i personą w Universum. W innym materiale Polak, jako jedyny, znalazł się w tytule. "Fanfary! Odkrywca 'Tygrysa' kończy 80 lat" - obwieścił rzeczony "Bild".

    Uwielbienie dla "Tygrysa" jest nieprzypadkowe. To właśnie obecny 57-latek, a także trener Sdunek i Michael Loewe, który niedawno zmarł w wieku 56 lat, stali się pierwszymi, którzy przeszli na zawodowstwo pod skrzydłami Universum.

    Michalczewski także nie zapomina, gdzie wszystko się zaczęło i jak przepotężną rolę w rozkwicie jego kariery odegrał dyrektor zarządzający.

    Świętowaliśmy urodziny człowieka, który na początku mojej kariery zobaczył we mnie "oko tygrysa" i uwierzył, że mogę sięgnąć po najwyższe cele - Petera Hanrathsa. To dzięki takim ludziom młody sportowiec dostaje skrzydeł i odwagę, żeby marzyć naprawdę odważnie. Było to też wyjątkowe spotkanie z przyjaciółmi z czasów moich sportowych sukcesów
    napisał Polak na swoim koncie w mediach społecznościowych, dodając fotografie z przyjęcia.

    Jubilat z nietypową prośbą. Peter Hanraths gwiazdą wieczoru

    "W 2005 roku Hanraths zrezygnował z funkcji menedżera. Legendarny trener Fritz Sdunek podsumował to później: 'Upadek zaczął się od rozstania z Hanrathsem'. Bez jego organizacyjnej ręki Universum podupadło. W 2010 roku wygasł kontrakt z ZDF, czołowi bokserzy opuścili stajnię, a w 2012 roku nastąpiło bankructwo" - czytamy w tekście na boxen1.com, gdzie autor podkreśla, że majstersztykiem było podpisanie umowy z telewizją ZDF, która "przez lata zapewniała Universum miejsce w prime-time".

      Dziś Hanraths do szczęścia potrzebuje tylko zdrowia. Wiedzie życie spełnionego emeryta na Majorce, gdzie oddaje się grze w golfa. A klasę pokazał także na przyjęciu urodzinowym, nie zapominając o jednym ze swoich pierwszych asów, wspomnianym Michaelu Loewe, byłym mistrzu WBO wagi półśredniej, który zmarł 1 lipca tego roku w Bukareszcie.

      "Hanraths poprosił wszystkich o powstrzymanie się od wręczania prezentów rzeczowych. Prosi ponad 100 gości o przekazanie darowizny pieniężnej rodzinie zmarłego mistrza Michaela Loewe'a" - ustalił "Bild".

