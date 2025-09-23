Michalczewski spotkał się z "Diablo". Nagle pięści poszły w ruch. Ważny powód

Polscy fani boksu, myśląc o najlepszych zawodnikach z naszego kraju w historii dyscypliny, oczywiście mogą pomyśleć o Andrzeju Gołocie, Tomaszu Adamku, Krzysztofie Włodarczyku i Dariuszu Michalczewskim. "Tiger" przy okazji może pochwalić się olbrzymią sympatią fanów, którzy cenią go nie tylko za jego dokonania, ale także za to, jakim jest człowiekiem.

Michalczewski wielokrotnie udowadniał, że dobro polskiego boksu jest dla niego bardzo ważną kwestią, zapraszając m.in. medalistów mistrzostw świata z Liverpoolu na wspólny obiad. Teraz postanowił wziąć również udział w specjalnej, charytatywnej sesji zdjęciowej. Podczas niej doszło do ważnego spotkania.

Ważne spotkanie Michalczewskiego i Włodarczyka. Spotkali się na sali

Oprócz "Tigera", w Klubie Bokserskim Brzostek Top Team znalazł się również Krzysztof "Diablo" Włodarczyk i w związku z tym, panowie nie mogli odmówić sobie okazji do wykonania kilku wspólnych zdjęć, którymi Michalczewski pochwalił się w mediach społecznościowych.

Alexander Bublik - Yibing Wu. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Charytatywna sesja zdjęciowa z @krzysztofdiablowlodarczyk Bo dobro, kiedy się nim dzielisz - nie znika, tylko się mnoży - napisał pod wspólnym zdjęciem z "Diablo" Michalczewski.

Rozwiń

Taki obrazek błyskawicznie wywołał reakcję kibiców pięściarzy. Oprócz setek polubień, pod zdjęciem nie zabrakło również komentarzy pod adresem obu zawodników. - Dwie legendy polskiego boksu - napisał krótko jeden z internautów. - Diablo i Tiger. Najlepsi z najlepszych - komplementował kolejny.

Lubię tych gości. Dużo emocji panowie dostarczyliście

Po zakończeniu kariery, Michalczewski chętnie bierze udział w tego typu akcji, wielokrotnie pojawiając się również na kolejnych wydarzeniach związanych z boksem, gdzie ma okazję spotkać się ze swoimi fanami i nie tylko. Przed kilkoma dniami pojawił się, chociażby, na 5. Forum Polskiego Boksu w Targach Kielce, gdzie już od samego początku oblegany był przez młodszych i starszych kibiców sportów walki.

Dariusz "Tiger" Michalczewski Pawel Polecki/REPORTER East News

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk Dawid Wolski East News

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk Michal Dubiel Reporter