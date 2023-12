Michalczewski reaguje na deklarację Lewandowskiego po wpadce. I ogłasza

Jedyną bramkę dla Barcelony zdobył w sobotnim meczu rozgrywanym na Estadio Mestalla wypożyczony z Atletico Madryt Portugalczyk - Joao Felix. Na jego trafienie odpowiedział kwadrans później hiszpański zawodnik Hugo Guillamon, zapewniając ekipie "Nietoperzy" niezwykle cenny jeden punkt. Na listę strzelców mógł wpisać się także Robert Lewandowski , lecz nie wykorzystał żadnej z sytuacji. Wypomnieli mu to po meczu hiszpańscy dziennikarze , oceniający jego występ.

Robert Lewandowski zabrał głos po meczu FC Barcelona. Dariusz Michalczewski reaguje na jego słowa

- Tylko jeden zdobyty punkt to wielkie rozczarowanie, ale ciężko pracujemy, by wrócić na właściwą ścieżkę i dokonamy tego - zadeklarował Robert Lewandowski w mediach społecznościowych, zwracając się do kibiców FC Barcelona.