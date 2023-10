Michalczewski bez pardonu o powrocie Adamka. Padły słowa o pieniądzach

Pod koniec września w szczecińskiej Netto Arenie odbyła się gala Fame Friday Arena 2 i choć naturalnie najwięcej uwagi przyciągnęły same starcia w ramach tej imprezy, to bardzo dużo mówiło się też o zdarzeniu, do którego doszło przed pierwszym pojedynkiem. Swój powrót do walk - pod szyldem Fame MMA - ogłosił bowiem Tomasz Adamek. Teraz decyzję tę niejako skrytykował inny słynny polski bokser, Dariusz Michalczewski. "Trochę to słabe" - rzucił "Tiger" w jednym z wywiadów.