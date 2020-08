​Michał Syrowatka (22-4, 7 KO) przegrał z Finem Oskari Metzem (12-0, 4 KO) na gali grupy Babilon Promotion w Radomiu i planowana na jesień walka pięściarza z Ełku z Przemysławem Runowskim (19-1, 4 KO) stanęła pod znakiem zapytania.

Od początku było widać, że Syrowatka jest bez formy. Polak wyglądał między linami bardzo źle i raz za razem przyjmował czyste ciosy, przede wszystkim z prawej ręki, samemu trafiając przy tym sporadycznie. Swoje robiły również uderzenia rywala na dół i jego podbródkowe. Fin dobrze pracował lewą ręką, szedł do przodu, zadawał dużo ciosów, ranił Polaka, był szybszy i lepszy w zasadzie we wszystkich elementach. I to w każdej rundzie. Po ostatnim ogłoszono wynik 80-72 dla Metza.

Wyniki pozostałych walk:

Jan Lodzik (3-0, 1 KO) pokonał Markko Moisara (2-2, 1 KO) na punkty (40-36)

Łukasz Stanioch (3-0) pokonał Michała Rybę (3-1, 3 KO) na punkty (59-55)

Dorota Norek (6-1, 1 KO) pokonała Aleksandrę Jaworską (0-1) na punkty (40-36)