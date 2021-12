Boks Kuriozalna sytuacja na gali w Polsce. Pięściarz nie dojechał!

Syrowatka kilka razy przegrywał już przed czasem. Pokonywali go m.in. Rafał Jackiewicz i Robbie Davies Jr. Teraz Polak przegrał z Czechem.

Dekys nie przestraszył się Syrowatki. Miał przewagę. Już w pierwszej rundzie Polak znalazł się na deskach, ale stało się to po odpechnięciu.



Jednak Czech celnie trafił rywala w drugiej rundzie. Polak jeszcze się podniósł, ale po kombinacji Dekysa, w trzeciej rundzie, Syrowatka ponownie padł na deski. Szybko wstał, ale aby utrzymać się na nogach, musiał trzymać się lin. W efekcie sędzia przerwał pojedynek.



Michał Syrowatka kolejny raz przegrał przed czasem

O Syrowatce już dawno mówiono, że jest "rozbity". Co jakiś czas przegrywa przed czasem i są to ciężkie nokauty. Tym razem wyglądało to, podobnie jak z walce z Jackiewiczem. Syrowatka wstał, ale bardzo chwiał się na nogach. Bez pomocy nie był w stanie ustać i przegrał szósty raz w karierze.



Z kolei dla Dekysa było to szóste zwycięstwo w karierze. Czech jest niepokonany.



