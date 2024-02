Michał Materla zabrał głos przed walką Chalidowa i Adamka. Co za słowa

W sobotę 24 lutego dojdzie do pojedynku, na który bez wątpienia z niecierpliwością czekało wielu fanów sportów walki. Tego wieczoru w formule bokserskiej zmierzą się dwaj legendarni zawodnicy - Mamed Chalidow i Tomasz Adamek . Choć to "Góral" ma większe doświadczenie w pojedynkach bokserskich (sam bowiem przez wiele lat był utytułowanym pięściarzem), eksperci i dziennikarze nie przekreślają jednak szans jego rywala.

Michał Materla opublikował zdjęcie z Mamedem Chalidowem. Zwrócił się do przyjaciela przed walką z Tomaszem Adamkiem

Przed galą XTB KSW Epic wyjątkowy wpis zamieścił w mediach społecznościowych Michał Materla . Gwiazdor MMA udostępnił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie z Mamedem Chalidowem i zwrócił się do swojego przyjaciela przed jedną z najważniejszych walk w jego karierze, dodając mu otuchy.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. "Dwóch wybitnych zawodników, którzy od zawsze mieli klasę i szacunek do przeciwników. Brawo Michał za te słowa", "Bardzo ładnie i elegancko to ująłeś", "Dwaj gladiatorzy i przyjaciele jednocześnie!!", "Jakie piękne słowa", "Widać prawdziwą przyjaźń i miłość braterską!!! Piękny widok panowie. Wielki szacunek dla Was obu!", "Dwóch jedynych, prawdziwych oddanych sercem fighterów", "Wypowiedź z ogromną klasą", "Legendy", "Piękna ta wasza przyjaźń. Trzymam kciuki za Mameda" - przyznali zgodnie kibice.