Za niecały tydzień, 31 stycznia w Kinszasie dojdzie do walki o wakujący pas WBC wagi junior ciężkiej między Michałem Cieślakiem (19-0, 13 KO) i Ilungą Makabu (26-2, 24 KO). Jeżeli Polak zwycięży, będzie zapewne bronił pasa w Polsce, a jego rywalem może być rodak - były mistrz WBC Krzysztof Włodarczyk (58-4-1, 39 KO).

- Załóżmy, że Cieślak ten pojedynek wygrywa, co jest realne, a potem... Polska, pas WBC, walka ''Diablo'' kontra Cieślak. Bierzemy to? - zapytał wczoraj Piotr Jagiełło z TVP Sport.

- Od razu mówię tak. Nie ma najmniejszego problemu. Myślę, że zrobilibyśmy wspaniały show - odpowiedział ''Diablo''. Siedzący obok promotor, Andrzej Wasilewski zachował na razie milczenie, ale jeśli ''misja Kinszasa'' zakończy się powodzeniem, temat walki Włodarczyk - Cieślak powinien wrócić ze zdwojoną mocą.

Przypomnijmy, że w latach 2010-2013 Włodarczyk sześciokrotnie bronił tytułu WBC, nokautując m.in. na wyjeździe Rachima Czakijewa i Danny'ego Greena. I to właśnie Krzysztof miał pierwotnie walczyć z Makabu, ale przede wszystkim z powodu nie do końca wyleczonych kontuzji ''Diablo'' nie zdecydował się na wyjazd do Demokratycznej Republiki Konga. Miejsce Włodarczyka zajął Cieślak, który po wielkim zamieszaniu wywołanym brakiem profesjonalizmu strony afrykańskiej i interwencją Dona Kinga znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, ale ostatecznie w najbliższy wtorek ma wylecieć do Kinszasy i stoczyć walkę życia.