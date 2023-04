Miażdżący nokaut w walce Rosjanina. Padł jak ścięta kłoda

Urodzony w Wołgodońsku, w obwodzie rostowskim, sportowiec najlepsze lata ma już za sobą, ale jest doskonałym przykładem obrazującym, że o ile szybkość jako pierwsza ubywa wraz z wiekiem, co siła uderzenia jeszcze długo pozostaje.

Kudriaszow demoluje Amerykanina. Rosjanie zachwyceni

"Upadł jak ścięte drzewo" - napisał ten sam dziennik, by zrelacjonować to, co wydarzyło się już w pierwszej rundzie. Kudriaszow, który dziś waży znacznie więcej niż w swoim najlepszym okresie, od pierwszego gongu dyktował warunki, ustawiając sobie przeciętnego przeciwnika i tylko czyhając na szansę. Choć w pewnym momencie sam także zainkasował dwa mocne uderzenia z prawej ręki.