Miał zostać mistrzem świata. Teraz wraca bić się do Polski. Zaskakujące kulisy

Adam Kownacki do tej pory wszystkie zawodowe walki stoczył w Stanach Zjednoczonych. W marcu przyszłego roku po raz pierwszy wejdzie na bokserski ring w ojczyźnie i - jak mówi się nieoficjalnie w środowisku - ma to być najdroższe w historii starcie o mistrzostwo Polski. Jego rywalem będzie Kacper Meyna. Jak doszło do organizacji walki? "Baby Face" opowiada o tym z rozbrajającą szczerością w rozmowie z TVP Sport.