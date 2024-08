Do wielkiego rewanżu pomiędzy Ołeksandrem Usykiem a Tysonem Furym zostało 4,5 miesiąca. Choć temperatura wokół starcia z pewnością będzie bardzo wysoka, to jasne jest, że w tej chwili w środowisku panuje spokój. Jest on jedynie naruszany przez kolejne wypowiedzi gwiazd boksu, które wydają swoje typy co do pojedynku. Do tego grona dołączył numer jeden rankingu WBA Martin Bakole, który miał rzekomo znokautować Ukraińca, sparując z nim. Nie ma dla mistrza świata dobrych przewidywań.