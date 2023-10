Miał być wielką gwiazdą igrzysk w Paryżu. MKOl zabronił mu startu

Na Filipinach to postać tak wielkiego formatu, że ciągną za nim tłumy fanów. Nie tak dawno Manny Pacquaio otwierał nawet rozgrywane na Filipinach, w największej hali sportowej świata mistrzostwa świata w koszykówce i popisywał się wsadami do kosza. To niełatwe, bo jest zawodnikiem dość filigranowym. Ma tylko 169 cm wzrostu.