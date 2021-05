Felix Verdejo (27-2, 17 KO) jawił się kilka lat temu jako wschodząca gwiazda boksu. Bez podziału na kategorie. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że jego historia skończy się równie tragicznie jak niegdyś Edwina Valero. Pięściarz został oskarżony o zabójstwo kochanki Keishli Rodriguez.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Przemysław Saleta: Obstawiam wygraną Michała Cieślaka, ale łatwo nie będzie (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

27-letnia Keishla Marlen Rodriguez Ortiz - od czwartku trwały poszukiwania tej kobiety. Bardzo szybko w tej sprawie pojawiło się nazwisko niedoszłego mistrza świata wagi lekkiej. Odmówił on rozmowy z policją bez obecności adwokata. Trop prowadził właśnie do niego, ponieważ podobno miał z nią romans. Potem wyszło na jaw, że kobieta była z nim w ciąży. Podobno jechała na spotkanie z pięściarzem z testem ciążowym...

Reklama

Dwa dni później - w minioną sobotę, znaleziono ciało zaginionej kobiety. Choć wtedy to jeszcze nie było pewne. Tak bardzo ciało było zdeformowane...



Kamera przemysłowa uchwyciła moment, gdy ciało zostało zrzucone z mostu do wody. W piątek przesłuchiwana żona boksera przyznała, iż wiedziała o romansie męża z zaginioną kobietą.



Policja sprawdza zapisy rozmów oraz treści wiadomości telefonów - zarówno zabitej kobiety, jak i Verdejo. Wkrótce prawdopodobnie FBI przejmie sprawę, która może obejmować kradzież samochodu, porwanie i morderstwo na zlecenie.



Portorykańskie media sugerują, że Verdejo uderzył kochankę w twarz jakimś przedmiotem, a gdy leżała znokautowana, wstrzyknął jej substancję usypiająca, związał jej ręce i stopy drutem i przywiązał do niej ciężki blok, po czym zrzucił ją z mostu. Wcześniej jeszcze miał strzelić do zwłok. Działał też przy współpracy z jedną bądź dwoma innymi osobami.



- Ostatni raz rozmawiałam z córką w czwartek rano. Jechała potwierdzić mu, że jest z nim w ciąży. Powiedziałam jej "Uważaj na siebie", ponieważ on jej groził, że musi usunąć ciążę. Bał się, że to może zagrozić jego karierze - stwierdziła matka zabitej kobiety, dodając, że para znała się jeszcze z czasów szkoły średniej. Verdejo ułożył sobie życie z inną kobietą, lecz cały czas pozostawał w kontakcie z Rodriguez Ortiz.



W niedzielę Vardejo oddał się w ręce policji. Usłyszał zarzut zabójstwa Keishli Rodriguez.