Prawdopodobnie dojdzie do walki Aleksandra Usyka (17-0, 13 KO) z Josephem Parkerem (26-2, 20 KO) o wakujący pas federacji WBO wagi ciężkiej. Obóz Nowozelandczyka upiera się, że to on jest stroną A i powinien dostać więcej pieniędzy niż Ukrainiec.

Parker zasiadał już kiedyś na tronie WBO wagi ciężkiej, ale to Usyk jest numerem jeden w rankingu. David Higgins - menedżer Parkera, chce podziału pieniędzy w stosunku 70 do 30 na swoją korzyść.



- Usyk nie zrobił przecież jeszcze nic w wadze ciężkiej, dlatego to Joseph powinien być stroną dyktującą warunki. To przecież Joseph wraz z Anthonym Joshuą wypełnił Principality Stadium oraz halę O2 wraz z Dillianem Whyte'em. Dlatego jeśli dojdzie do walki z Usykiem, chcielibyśmy podziału 70-30 na naszą korzyść. Pewnie niektórzy uznają to za żart, ale to Joseph ma na rozkładzie Andy'ego Ruiza i wyrobione nazwisko w Wielkiej Brytanii - przekonuje Higgins.



- Styl robi walkę i wydaje mi się, że Joseph ma większe szanse na wygraną z Usykiem niż na przykład Joshua. AJ jest za duży i zbyt wolny, moim zdaniem Usyk by go ograł. Mój zawodnik nie jest może aż tak duży jak Joshua, za to dużo szybszy. I zapewniam was, że nie widzieliście jeszcze jego najlepszej wersji. Jeżeli podział pieniędzy zostanie po naszej stronie, bardzo chętnie weźmiemy walkę z Usykiem - dodał menedżer Parkera.