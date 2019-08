Trwa konflikt między byłymi mistrzami świata różnych generacji - Anthonym Joshuą i Lennoksem Lewisem. Po wczorajszej wymianie zdań między pięściarzami, do akcji wkroczył menedżer Lewisa, Josh Dubin, który ostrzega Joshuę przed powrotem Lennoxa z emerytury i przypomina AJ'owi o paru rzeczach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andy Ruiz o rewanżu z Anthonym Joshuą: Jeszcze niczego nie podpisałem. Wideo © 2019 Associated Press

- Gdyby Anthony Joshua przywiązywał uwagę do tego, co robią jego rówieśnicy, wiedziałby, że Lennox stał się mentorem i przyjacielem niezliczonej ilości zawodników młodej generacji. Od Andre Warda do Shakura Stevensona, Bryanta Jenningsa, Tysona Fury'ego i Deontaya Wildera, lista jest bardzo długa. Lennox zawsze wspierał tylu zawodników... - powiedział Dubin.



- Joshua powinien wiedzieć, że Lennox prowadzi co roku obozy bokserskie League of Champions dla młodych bokserów na Jamajce i w Kanadzie. Dla tych, którzy wychowują się w trudnych warunkach. Joshua w jednym ma rację: on i Lennox nie są ulepieni z tej samej gliny (angielski idiom brzmi tutaj dosłownie ''nie są wycięci z tego samego materiału'' - przyp.red.). Lennox jest jak jedwab, Joshua jak bibułka - dodał menedżer Lewisa.



- Rola Lennoksa w telewizji pozwala na komentowanie wielu rzeczy. Mimo, że Deontay Wilder i Tyson Fury otrzymali od Lennoksa konstruktywną krytykę, pozostają jego przyjaciółmi i doceniają opinię legendy. Jeżeli AJ będzie dalej tak pogrywał, Lennox może zjeść parę snickersów, wrócić z emerytury i skopać AJ'owi tyłek, żeby nabrał pokory - podsumował temat wieloletni współpracownik słynnego czempiona.