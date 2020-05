Audie Attar, menedżer Conora McGregora, potwierdził jego bokserskie ambicje oraz chęć spotkania się z Mannym Pacquiao (62-7-2, 39 KO).

Zanim charyzmatyczny Irlandczyk znów zawita pomiędzy linami, najpierw powalczy w oktagonie na jednej z gal organizacji UFC. "Notorious" w połowie stycznia w niecałą minutę pokonał Donalda Cerrone'a. Za dwa miesiące skończy 32 lata i wciąż ma duże ambicje sportowe.

- Conor myśli najpierw o walce w MMA, choć planuje też powrót do boksu. W MMA jego rywalem mógłby być na przykład Justin Gaethje bądź Tony Ferguson, a w boksie Manny Pacquiao. Jest na to szansa. Opcji pewnie byłoby kilka, zobaczymy jak jak to się ułoży - stwierdził Attar.



Przypomnijmy, że McGregor w swoim bokserskim debiucie przegrał w sierpniu 2017 roku przez TKO w dziesiątej rundzie ze znakomitym Floydem Mayweatherem Jr (50-0, 27 KO).

Zdjęcie Conor McGregor / AFP