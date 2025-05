Co dalej z Tysonem Furym? Menedżer nie wyklucza powrotu na ring do Usyka

- Jest na emeryturze, ale z Tysonem Furym nigdy nic nie wiadomo. On jest zagadką, prawda? Powiedziałem o tym już kilka żartobliwych rzeczy. Tyson mówi różne rzeczy. Bez niego nie jest tak fajnie, jak z nim. W tej chwili świetnie się bawi, ma dużo pracy, ale jeśli to ogarnie i będzie szczęśliwy, to może go jeszcze zobaczysz - powiedział do dziennikarza na jednym z angielskich stadionów piłkarskich.