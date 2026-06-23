Nikt jeszcze nie wygrał walki z czasem - prawda o tych słowach, przez wielu powtarzana jak mantra, zwłaszcza w sporcie, w tym także w boksie, widoczna jest gołym okiem. Wydawało się, że Ołeksander Usyk ze swoim teamem znaleźli złoty klucz do tego, aby wyraźnie przedłużyć żywotność kariery Ukraińca, lecz ostatnia walka z Rico Verhoevenem pozostawiła wiele znaków zapytania.

Usyk miał podjąć decyzję. Media: Walka z Kabayelem

Zaskakujący przebieg pojedynku w Gizie z holenderskim kickbokserem sprawił, że 39-latek z Symferopola przynajmniej w skrytości serca pewnie sam ma kilka wątpliwości. Nie da się ukryć, że Usyk pragnąłby zakończyć karierę z mianem pięściarza niepokonanego w boksie zawodowym, ale czy przebieg walki z Holendrem nie był znakiem alarmowym? A może to tylko, mimo wmawiania sobie, że żadnego rywala nie wolno lekceważyć, wypadkowa głównie tego, iż Usyk mentalnie nie nastawił się na ten pojedynek, jak na wiele wcześniejszych, a do tego nieszablonowy styl oponenta?

Pytania można mnożyć, ale skoro Usyk nie kończy kariery, to najlepsza odpowiedź brzmi: przekonany się o tym już w kolejnej walce.

Verhoeven choć czuł się skrzywdzony tym, że sędzia ringowy na finiszu 11. rundy pozbawił go szans na kontynuowanie pojedynku, z pokorą podchodził do wydarzeń kolejnych miesięcy. Brał pod uwagę, że choć aż prosi się o rewanż z Usykiem, to Ukrainiec pewnie będzie wybierał też w innych opcjach. I tak się właśnie dzieje.

Jeśli jednak ktoś myślał, że weteran z Ukrainy pod wpływem przebiegu walki z Verhoevenem obniży oczekiwania względem samego siebie, był w dużym błędzie. Obecnie jedną z najlepszych walk do zorganizowania jest konfrontacja z asem z najściślejszej czołówki Agitem Kabayelem. I właśnie 33-letni Niemiec, posiadacz tymczasowego pasa mistrza świata federacji WBC, ma być oponentem króla wagi ciężkiej.

- Ukraiński mistrz wagi ciężkiej zgodzi się na obronę tytułu WBC z Agitem Kabayelem. Miejscem walki będą Niemcy, ale nie wyklucza się możliwości stoczenia pojedynku na Bliskim Wschodzie - przekazał dziennikarz z Ukrainy Maksym Didenko.

Dodajmy, że dla Usyka jest to obowiązkowa obrona. Gdyby nie przystąpił do starcia z Kabayelem, wówczas najpewniej straciłby tytuł tej federacji. Przy czym dla niepokonanego czempiona to nie pierwszyzna, jednym z beneficjentów takiej jego decyzji w ostatnim czasie został Daniel Dubois.

Ołeksandr Usyk SERGEI SUPINSKY AFP

Ołeksandr Usyk AFP





Rewanż Usyk-Fury zaplanowany na 21 grudnia. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2024 Associated Press