Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Anthony Joshua miał poważny wypadek. Są ofiary śmiertelne

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Anthony Joshua, były mistrz świata wagi ciężkiej, zaledwie kilka dni po głośnym zwycięstwie nad Jakiem Paulem znalazł się w centrum dramatycznych wydarzeń. Jak donoszą zagraniczne media, brytyjski bokser miał brać udział w wypadku samochodowym w Nigerii, w którym zginęły dwie osoby, a on sam odniósł obrażenia.

Dwóch umięśnionych mężczyzn. Jeden z nich siedzi bez koszulki wewnątrz pojazdu, drugi stoi na scenie z odsłoniętą klatką piersiową, nosząc dużą srebrną biżuterię na szyi. W tle widoczny rozmyty motyw w barwach ciemnych i czerwonych.
Anthony Joshua miał wypadek samochodowyTwitter/gist_gha, Lynne Sladky/Associated Press/East NewsEast News

Anthony Joshua to jedna z największych gwiazd współczesnego boksu zawodowego. Brytyjczyk przez lata dominował w wadze ciężkiej, sięgając po mistrzowskie pasy federacji IBF, WBA i WBO, a także zapisując się w historii jako mistrz olimpijski z Londynu z 2012 roku. Jego pojedynki elektryzowały kibiców na całym świecie, a charakterystyczny styl walki, siła i dyscyplina sprawiły, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego sportu.

Ostatnio o Brytyjczyku znów zrobiło się głośno za sprawą walki z Jakiem Paulem. Starcie z kontrowersyjnym Amerykaninem, który z powodzeniem próbuje swoich sił w zawodowym boksie, budziło ogromne zainteresowanie medialne. Według doniesień Brytyjczyk znokautował Paula w szóstej rundzie podczas gali w Miami, potwierdzając swoją klasę i doświadczenie. Zwycięstwo miało otworzyć mu drogę do kolejnych wielkich pojedynków, a w planach był już lutowy występ w Rijadzie.

Andrzej Kostyra: Trzy medale mistrzostw świata to wielki sukces polskiego boksuPolsat Sport

Anthony Joshua miał wypadek w Nigerii. Media donoszą

Triumf nad Amerykaninem nie cieszył go jednak długo. Zaledwie kilka dni po walce zagraniczne media obiegła niepokojąca informacja o poważnym wypadku z udziałem Joshuy. Jak podaje "Daily Post Nigeria", bokser miał zostać ranny w wypadku samochodowym w Nigerii, do którego doszło na drodze ekspresowej Lagos-Ibadan w miejscowości Makun. Joshua podróżował Lexusem typu SUV, który uderzył w stojącą ciężarówkę.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać byłego mistrza świata siedzącego w rozbitym pojeździe, bez koszulki, wyraźnie oszołomionego, wśród rozsypanego szkła. Później kamery uchwyciły go także na przednim siedzeniu pojazdu ratunkowego, gdy rozmawiał z funkcjonariuszami. Według doniesień Joshua doznał jedynie niewielkich obrażeń, jednak w wypadku zginęły dwie inne osoby, które zostały uznane za martwe na miejscu zdarzenia. Przedstawiciele pięściarza nie wydali jeszcze oficjalnego oświadczenia, a okoliczności tragedii wciąż są wyjaśniane.

Intensywna walka bokserska na ringu, dwóch zawodników w akcji, jeden z nich zadaje cios, a drugi unika lub blokuje atak; w tle widoczna publiczność oraz bannery sponsorów.
Anthony Joshua i Jake PaulEd MulhollandAFP
Anthony Joshua
Anthony JoshuaDaniel LealAFP
Anthony Joshua
Anthony JoshuaChris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja