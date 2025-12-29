Media: Anthony Joshua miał poważny wypadek. Są ofiary śmiertelne

Anthony Joshua to jedna z największych gwiazd współczesnego boksu zawodowego. Brytyjczyk przez lata dominował w wadze ciężkiej, sięgając po mistrzowskie pasy federacji IBF, WBA i WBO, a także zapisując się w historii jako mistrz olimpijski z Londynu z 2012 roku. Jego pojedynki elektryzowały kibiców na całym świecie, a charakterystyczny styl walki, siła i dyscyplina sprawiły, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego sportu.

Ostatnio o Brytyjczyku znów zrobiło się głośno za sprawą walki z Jakiem Paulem. Starcie z kontrowersyjnym Amerykaninem, który z powodzeniem próbuje swoich sił w zawodowym boksie, budziło ogromne zainteresowanie medialne. Według doniesień Brytyjczyk znokautował Paula w szóstej rundzie podczas gali w Miami, potwierdzając swoją klasę i doświadczenie. Zwycięstwo miało otworzyć mu drogę do kolejnych wielkich pojedynków, a w planach był już lutowy występ w Rijadzie.

Anthony Joshua miał wypadek w Nigerii. Media donoszą

Triumf nad Amerykaninem nie cieszył go jednak długo. Zaledwie kilka dni po walce zagraniczne media obiegła niepokojąca informacja o poważnym wypadku z udziałem Joshuy. Jak podaje "Daily Post Nigeria", bokser miał zostać ranny w wypadku samochodowym w Nigerii, do którego doszło na drodze ekspresowej Lagos-Ibadan w miejscowości Makun. Joshua podróżował Lexusem typu SUV, który uderzył w stojącą ciężarówkę.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać byłego mistrza świata siedzącego w rozbitym pojeździe, bez koszulki, wyraźnie oszołomionego, wśród rozsypanego szkła. Później kamery uchwyciły go także na przednim siedzeniu pojazdu ratunkowego, gdy rozmawiał z funkcjonariuszami. Według doniesień Joshua doznał jedynie niewielkich obrażeń, jednak w wypadku zginęły dwie inne osoby, które zostały uznane za martwe na miejscu zdarzenia. Przedstawiciele pięściarza nie wydali jeszcze oficjalnego oświadczenia, a okoliczności tragedii wciąż są wyjaśniane.

Anthony Joshua i Jake Paul Ed Mulholland AFP

Anthony Joshua Daniel Leal AFP

Anthony Joshua Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP