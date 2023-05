Medalista olimpijski w tarapatach. Znaleziono przy nim broń i narkotyki

Deontay Wilder nie jest postacią anonimową w świecie sportów. W 2008 roku Amerykanin wywalczył brązowy medal w wadze ciężkiej na igrzyskach olimpijskich. Siedem lat później został mistrzem świata organizacji WBC po tym, jak w Las Vegas wygrał pojedynek z Bermane Stivernem. W ostatnim czasie zagraniczne media poinformowały, że już niedługo Wilder stanie do walki z równie doświadczonym zawodnikiem Anthonym Joshuą. Na ten moment wiele wskazuje jednak na to, że pojedynek ten może nie dojść do skutku. 37-latek wpadł bowiem w niemałe tarapaty.