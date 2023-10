Pierwotnie wydawało się, że "Diablo" zobaczymy podczas wrześniowej gali FAME 19. Wówczas Włodarczyk miał stoczyć debiutancki pojedynek w MMA z Arkadiuszem Tańculą. Do tego jednak nie doszło, a w zamian zrodziło się zamieszanie. Mimo oficjalnego ogłoszenia "Diablo", ku zdziwieniu organizacji FAME pięściarz wycofał się z występu i wrócił do walki bokserskiej.

Bój Włodarczyk - Maldonado zakontraktowany na osiem rund. Już w pierwszej odsłonie Polak trafił oponenta i dziesięć sekund przed gongiem powalił na deski. Sędzia liczył Brazylijczyka, a ten miał przerwę, aby dojść do siebie przed kolejną rundą. W drugiej rywal Biało-Czerwonego zaczął boksować inaczej, zapraszał "Diablo" do klinczu, w którym to nie był zbyt aktywny.