W ośmioosobowym składzie udała się do Turcji reprezentacja Polski w boksie kobiet na ostatnie zgrupowanie przed mistrzostwami Europy w Madrycie. Podopieczne Karoliny Michalczuk trenować będą do 18 sierpnia w Kastamonu (ok. 250 km na północ od Ankary).

W ekipie biało-czerwonych znalazły się: Sandra Drabik (Kick-Boxing Kielce) kat. 51 kg, Natalia Rok (LKS Myszków) 54 kg, Sandra Kruk (Niezrzeszona, OZB Warmińsko-Mazurski) 57 kg, Kinga Szlachcic (SKF Boksing Zielona Góra) 60 kg, Aneta Rygielska (MKSW Pomorzanin Toruń) 64 kg, Karolina Koszewska (Legia FC Warszawa) 69 kg, Elżbieta Wójcik (KSW Róża Karlino) 75 kg oraz Agata Kaczmarska (BKS Radomiak Radom) 81 kg.

"W takim składzie chcemy wystąpić w mistrzostwach Europy, które zaplanowane są w dniach 24-31 sierpnia w stolicy Hiszpanii. A już kilka tygodni później czekają nas mistrzostwa świata na Syberii" - powiedziała PAP Michalczuk, była mistrzyni globu i kontynentu (dwa razy).

Podczas niedawnych Igrzysk Europejskich w Mińsku złoty medal zdobył Koszewska, a brązowe Drabik i Wójcik.

Poprzednie ME odbyły się w czerwcu 2018 roku w Sofii. Jedyny krążek dla Polski wywalczyła Lidia Fidura, brązowy w wadze +81 kg.

Z kolei polscy pięściarze obecnie przebywają na zgrupowaniu na Ukrainie, gdzie przygotowują się do wrześniowych MŚ w Jekaterynburgu. Wkrótce biało-czerwonych czeka jeszcze czwórmecz w Mołdawii.

giel/