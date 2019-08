Elżbieta Wójcik awansowała do półfinału kat. 75 kg i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal mistrzostw Europy w kobiecym boksie w Alcobendas koło Madrytu. Do ćwierćfinału awansowała Kinga Szlachcic (60 kg), a walkę 1/8 finału przegrała doświadczona Sandra Drabik (51 kg).

Wójcik w ćwierćfinale pokonała na punkty Francuzkę Davinę Michel. Do miejsca na podium wystarczyła jej jedna wygrana, bowiem w tej kategorii wagowej zgłosiło się tylko 10 zawodniczek.

Jako pierwsza z biało-czerwonych w poniedziałek wyszła na ring Szlachcic i w 1/8 finału pokonała na punkty Chorwatkę Mariję Malenicę. Do zdobycia medalu potrzebuje jeszcze jednego zwycięstwa.

W sesji wieczornej trzykrotna medalistka ME Drabik uległa w 1/8 finału na punkty reprezentantce Francji Wassili Lkhadiri.

W niedzielę do ćwierćfinałów awansowały Natalia Rok (54 kg) i Aneta Rygielska (64 kg), a w 1/8 finału odpadła Agata Kaczmarska (81 kg). W składzie na ME są jeszcze Karolina Koszewska (69 kg) i Sandra Kruk (57 kg).

W ubiegłorocznych ME w Sofii Polki zdobyły jeden medal. Z brązowego cieszyła się Lidia Fidura (+81 kg). Natomiast pod koniec czerwca w Mińsku odbyły się kontynentalne igrzyska, w których rywalizowano w pięciu kobiecych kategoriach. Zawodniczki trenerki Karoliny Michalczuk trzykrotnie stanęły na podium: Koszewska wywalczyła złoto, zaś Drabik i Wójcik - brąz.

Zdjęcie Elżbieta Wójcik / Marek Biczyk / Newspix