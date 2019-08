Sandra Kruk pokonała na punkty Rosjankę Darię Abramową 5:0 i awansowała do ćwierćfinału kategorii 57 kg mistrzostw Europy w kobiecym boksie w Alcobendas koło Madrytu. W 1/8 finału kat. 69 kg odpadła Karolina Koszewska, która przegrała z Angielką Sandy Ryan 2:3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Tyson Fury i Otto Wallin przed walką. "Gypsy King" przy okazji dopiekł Ruizowi. Wideo © 2019 Associated Press

We wtorek na ringu w Alcobendas zaprezentowały się dwie Polki. W sesji popołudniowej złota medalistka tegorocznych Igrzysk Europejskich Koszewska po zaciętej walce minimalnie uległa Ryan.

Reklama

Wieczorem Kruk pewnie pokonała Abramową i już tylko jedno zwycięstwo dzieli ją od medalu. Po jednogłośnym werdykcie sędziów sukces uczciła efektownym szpagatem.

Wcześniej Elżbieta Wójcik awansowała do półfinału kat. 75 kg i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal. Do ćwierćfinałów awansowały Kinga Szlachcic (60 kg), Natalia Rok (54 kg) i Aneta Rygielska (64 kg). W 1/8 finału odpadły Sandra Drabik (51 kg) i Agata Kaczmarska (81 kg).

W ubiegłorocznych ME w Sofii Polki zdobyły jeden medal. Z brązowego cieszyła się Lidia Fidura (+81 kg). Natomiast pod koniec czerwca w Mińsku odbyły się kontynentalne igrzyska, w których rywalizowano w pięciu kobiecych kategoriach. Zawodniczki trenerki Karoliny Michalczuk trzykrotnie stanęły na podium: Koszewska wywalczyła złoto, zaś Drabik i Wójcik - brąz.

krys/ cegl/